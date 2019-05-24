Спалили всі мости: Miсrosoft видалила Huawei з переліку партнерів

Дональд Трамп дав зрозуміти, що компанія Huawei таки може вийти із санкційного списку, інші американські виробники продовжують розривати співпрацю. Так, Miсrosoft видалила всі згадки про Huawei з сайту свого хмарного сервісу Azure Stack.

Логотип і назва Huawei зникли із в переліку партнерів хмарного сервісу, з чиїм обладнанням може працювати сервіс, передає Bloomberg.

Співпрацю китайським виробником призупинено через заборону влади США. Раніше Microsoft прибрала ноутбуки від Huawei зі свого онлайн-магазину.

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Скандал із Huawei. Нещодавно США звинуватили китайську компанію Huawei у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Тож Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці.

При цьому вже через кілька днів Дональд Трамп виступив із заявою, що Huawei може бути включена в американо-китайську торговельну угоду в разі, якщо вона буде укладена. Тобто виробника можуть виключити із чорного списку.