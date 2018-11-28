Спільний перегляд відео: у Facebook з'явилась нова функція

Соціальна мережа Facebook заявила про старт функції Watch Party. Вона забезпечує спільний перегляд відео. Вона вже доступна для всіх користувачів і сторінок.

Про це пише techcrunch.com.

Компанія вже раніше повідомила про цю функцію, але тестувала її в групах і окремих акаунтах.

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Тепер будь-який користувач або бізнес-сторінка може запросити інших користувачів на Watch Party, щоб разом дивитися відео на Facebook.

Watch Party доступна усім користувачам

Також власник сторінки має можливість одночасно коментувати відео в реальному часі.

Щоб запустити Watch Party, потрібно натиснути на поле створення поста, вибрати цей пункт з додаткових опцій та слідувати за інструкціями мережі.

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