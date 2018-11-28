Спільний перегляд відео: у Facebook з'явилась нова функція
Соціальна мережа Facebook заявила про старт функції Watch Party. Вона забезпечує спільний перегляд відео. Вона вже доступна для всіх користувачів і сторінок.
Про це пише techcrunch.com.
Компанія вже раніше повідомила про цю функцію, але тестувала її в групах і окремих акаунтах.
Читайте також: Viber запустив унікальний чат
Тепер будь-який користувач або бізнес-сторінка може запросити інших користувачів на Watch Party, щоб разом дивитися відео на Facebook.
Watch Party доступна усім користувачам
Також власник сторінки має можливість одночасно коментувати відео в реальному часі.
Щоб запустити Watch Party, потрібно натиснути на поле створення поста, вибрати цей пункт з додаткових опцій та слідувати за інструкціями мережі.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно