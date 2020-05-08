Співробітники Google та Facebook працюватимуть віддалено до кінця року

Останні два місяці більшість працівників компанії працювали з дому через поширення COVID-19. Кінець такого режиму роботи переносили кілька разів. Спочатку планували переходити назад в офіс в кінця квітня, потім – на початку травня. В останній раз датою було 1 червня. Але Сундар Пічаї сказав співробітникам, що, швидше за все, Google буде працювати віддалено весь 2020 рік.

За даними The Information, СЕО Alphabet повідомив цю новину 7 травня на загальних зборах (через відеочат).

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Співробітники компанії, які можуть працювати з дому, будуть продовжувати сидіти на віддаленій роботі ще мінімум 7 місяців. Ті співробітники, яким потрібно повернутися в офіс, зможуть зробити це у червні-липні при дотриманні заходів безпеки.

Які заходи безпеки вживатиме Google

Пічаї також повідомив, що, коли офіси компанії поступово почнуть відкриватися в червні, вони будуть розраховані на меншу кількість робочих, а планування змінять, щоб гарантувати, що люди не перебувають в тісному контакті один з одним.

До слова, Facebook 7 травня теж заявив про схожий плані. Компанія почне відкривати офіси з 6 липня, але велика частина співробітників продовжать працювати з дому до кінця року. Поки що Facebook визначає, які співробітники повинні будуть повернутися на робочі місця.

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