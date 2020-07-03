Xiaomi випустила стабільну версію MIUI 12 для більш ніж 20 смартфонів
В кінці квітня Xiaomi представила нову версію фірмової прошивки MIUI 12, пообіцявши, що розробники зроблять все можливе, щоб оновлення було доступне для максимальної кількості пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco.
Нарешті, компанія випустила першу стабільну глобальну версію прошивки для 26 апаратів, а заодно опублікувала повний перелік пристроїв, які незабаром отримають довгоочікуване оновлення.
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Смартфони яким доступна MIUI 12
Станом на 3 липня 2020 року стабільна версія прошивки MIUI 12 на базі Android 10 доступна для наступних моделей різних брендів:
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X2
Образ системи автоматично з'явиться в меню "Налаштування" – "Оновлення". Для його установки не потрібно підключати смартфон до комп'ютера. Надалі, як запевняють представники Xiaomi, прошивка MIUI 12 поширюватиметься в кілька хвиль.
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З повним переліком моделей, для яких буде доступний апдейт, можна ознайомитися на скріншоті.
Оболонка MIUI 12 побудована на базі операційної системи Android 10. Як запевнили розробники, прошивка отримала перероблений інтерфейс, нову анімацію та покращену темну тему. Окрім того, розробники пообіцяли підвищити безпеку, а також покращити фірмові програми.