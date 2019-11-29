Стала відомою доля зниклого індійського місячного модуля

На початку вересня Індійська організація космічних досліджень (ISRO) оголосила про втрату зв'язку з посадковим модулем "Вікрам", який повинен був спуститися на поверхню Місяця. З тих пір регулярно проводилися пошукові операції, але виявити його ніяк не вдавалося.

У ISRO офіційно заявили, що посадковий модуль "Вікрам" впав у межах 500 метрів від обраного місця посадки. Згідно зі звітом, під час спуску в ніч з 6 на 7 вересня у нього з незрозумілих причин відмовили посадкові рушії і обірвався зв'язок із Землею.

Цікаво: Навколо чорних дір можуть обертатися десятки тисяч планет

Про стан місяцеходу "Прагям", який був на борту "Вікрама", нічого не повідомляється. Однак відомо, що всі вісім наукових датчиків посадкового модуля все ще функціонують і в штатному режимі збирають дані. За словами дослідників, ця інформація має велику цінність для вивчення Місяця.

Момент коли Індія втратила зв'язок з місією "Чандраян-2":

Спроби Індії висадитись на Місяць

14 серпня станція "Чандраян-2" виконала маневр із відходу з навколоземної орбіти і вирушила до Місяця. 2 вересня спусковий модуль "Вікрам" відокремився від станції, яка залишилася на навколомісячній орбіті. Спершу місія йшла за планом, однак закінчилася невдачею.

Якби не аварія "Вікрама", Індія стала б четвертою країною в історії, яка здійснила м'яку посадку на Місяць – після СРСР, США і Китаю.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно