Стала відомою доля зниклого індійського місячного модуля

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Модель посадкового модуля "Вікрам" / theverge

На початку вересня Індійська організація космічних досліджень (ISRO) оголосила про втрату зв'язку з посадковим модулем "Вікрам", який повинен був спуститися на поверхню Місяця. З тих пір регулярно проводилися пошукові операції, але виявити його ніяк не вдавалося.

У ISRO офіційно заявили, що посадковий модуль "Вікрам" впав у межах 500 метрів від обраного місця посадки. Згідно зі звітом, під час спуску в ніч з 6 на 7 вересня у нього з незрозумілих причин відмовили посадкові рушії і обірвався зв'язок із Землею.

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Про стан місяцеходу "Прагям", який був на борту "Вікрама", нічого не повідомляється. Однак відомо, що всі вісім наукових датчиків посадкового модуля все ще функціонують і в штатному режимі збирають дані. За словами дослідників, ця інформація має велику цінність для вивчення Місяця.

Момент коли Індія втратила зв'язок з місією "Чандраян-2":

Спроби Індії висадитись на Місяць

14 серпня станція "Чандраян-2" виконала маневр із відходу з навколоземної орбіти і вирушила до Місяця. 2 вересня спусковий модуль "Вікрам" відокремився від станції, яка залишилася на навколомісячній орбіті. Спершу місія йшла за планом, однак закінчилася невдачею.

Якби не аварія "Вікрама", Індія стала б четвертою країною в історії, яка здійснила м'яку посадку на Місяць – після СРСР, США і Китаю.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Космос Індія Місяць
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