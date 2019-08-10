Стів Джобс вигадав Apple Card задовго до Iphone: деталі

Віднедавна жителям США стала доступна можливість оформити кредитну карту Apple Card, представлену на початку цього року. Ідея випуску власної кредитки в американській корпорації з'явилася ще в кінці 1990-х років, а ініціатором проекту був сам Стів Джобс.

Стів Джобс хотів випустити фірмову кредитну карту в кінці 1990-х - приблизно за 20 років до анонса Apple Card. Тоді партнером Apple повинна була стати банківська холдингова компанія Capital One, що спеціалізується на кредитних картках і різних типах позик.

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Подробицями поділився колишній глава банку. За його словами, Джобс "відчував огиду" до можливої ​​відмови у видачі карти кому-небудь з користувачів. Глава Apple хотів, щоб карту міг отримати будь-який бажаючий.

За наявними даними, через кілька років, в 2004-му, Джобс знову повернувся до ідеї фірмової кредитки. Він хотів, щоб за покупки користувачі накопичували спеціальні бонуси, які згодом можна було б витратити на придбання музики в iTunes. Однак і тоді глава Apple не зумів знайти з MasterCard спільної мови і прийти до задовольняє обидві сторони умов.

Дивітся відео про запуск Apple Card:

Тепер же Apple під керівництвом Тіма Кука все ж вдалося запустити свою кредитку. Банком-партнером Apple виступив Goldman Sachs. Зазвичай він спеціалізується на роботі з корпораціями і дуже багатими клієнтами, але зараз переглянув свою політику. Як повідомляється, Apple Card отримують навіть користувачі з далеко не найкращим кредитним рейтингом.

Хто може отримати Apple Card. За наявними даними, банки оцінюють користувачів по ряду критеріїв, привласнюючи їм кредитний рейтинг. Якщо він дорівнює 800-850 або вище, то такий клієнт вважається майже ідеальним. Від 740 до 799 - дуже хороший показник, а від 670 до 739 - просто хороший. Якщо рейтинг нижче 670, то користувачеві швидше за все відмовлять у видачі кредиту.

Однак зараз Apple Card отримують найрізноманітніші клієнти і далеко не у всіх їх відмінна кредитна історія. Ед Освальд, один з нових власників карти Apple, був здивований, що Goldman Sachs виділив йому ліміт в розмірі 750 доларів при його рейтингу близько 620. Він також зазначив, що процентна ставка по Apple Card, складова 23,99%, а це набагато нижче, ніж у інших його карт.

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