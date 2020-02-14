Стійкий Android-вірус здатний пережити навіть Hard Reset смартфона

Попри зусилля виробників антивірусних програм і навіть самої Google, шкідливий Android-софт продовжує впевнено загрожувати безпеці користувачів. Компанія Malwarebytes повідомила про новий вид трояна, який зберігає свою активність після видалення і навіть повного скидання смартфона до заводських налаштувань.

Особливості небезпечного вірусу

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Шкідлива програма xHelper була вперше виявлена ​​ще у травні 2019 року. Цей Android-вірус добре відомий тим, що навіть після скидання налаштувань смартфона до заводських він продовжує працювати на пристрої. У Malwarebytes його ідентифікували як троян, який встановлює сторонні додатки на смартфон без відома користувача, повідомляє Techradar.

За даними експертів, зараз в мережі з'явилася друга версія вірусу, яку найчастіше виявляли на смартфонах з великою кількістю встановлених на заводі додатків.

Непряма ознака зараження пристрою – поява нових невідомих значків додатків і повідомлень. Проте вірус може видавати себе і за стандартний системний софт. При дослідженні системних файлів фахівцями компанії було виявлено APK-файл, який і встановив на смартфон xHelper.

На подив експертів, виявлений він був в додатку з Google Play, який повинен був пройти перевірку Play Protect при публікації. В результаті шкідлива програма була видалена вручну, але досі невідомо, як їй вдавалося зберігати активність після проведення повного скидання пристрою.

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