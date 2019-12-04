Створено найважливішу частину атомних комп'ютерів майбутнього

Канадські вчені розробили новий технологічний процес для створення обчислювальних машин в атомному масштабі в тисячу разів швидших, ніж зараз. Цей метод – відправна точка для появи надефективних атомних комп'ютерів, які споживають набагато менше енергії.

Вчені вже намагалися маніпулювати окремими атомами, щоб створити занадто щільні матриці даних для комп'ютерів, які зберігали б більше інформації в меншому просторі, ніж сучасні жорсткі диски і споживали б при цьому в десятки разів менше енергії, пише Science Daily.

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Зокрема, в разі водневої літографії за допомогою скануючого тунельного мікроскопа видаляються окремі атоми водню, з'єднані з кремнієвою поверхнею. У візерунку атомів кремнію можна зберігати бінарну інформацію. Однак під час перезапису даних виникають труднощі, тому що тунельний мікроскоп повинен вибирати і розміщувати атоми водню з величезною точністю.

Новий техпроцес

Учені з декількох наукових установ Канади вирішили розробити більш ефективний метод запису атомних матриць даних. Для цього вони підготували кремнієві поверхні, покривши їх атомами водню. За допомогою водневої літографії вони видалили певні атоми, щоб записати дані. І виявили, що видалення ще одного атома водню, розташованого поруч з тим, який вони перезаписували, дозволяє створити точку, яка притягує газ водню.

Молекулярна "стирачка" для атомної пам'яті:

Що це дає

Приєднавши одну молекулу водню до двох сусідніх точках, можна записати на цьому місці новий бінарний код.

Використання водню як молекулярної "гумки для стирання даних" виявилося набагато швидшим та простішим, ніж застосування тунельного мікроскопа. Учені випробували метод на прикладі 24-бітного масиву даних і переконалися, що він дозволяє створювати атомні комп'ютери в 1000 разів швидше.

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