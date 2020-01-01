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Створили найменший в світі пряниковий будиночок: фото та відео

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Створили найменший в світі пряниковий будиночок / Unsplash

Наука – чудовий інструмент для того, аби людство рухалося вперед, вирішуючи складні фундаментальні проблеми. Однак інколи науковці "розважаються" та створюють шалені речі. Приміром, науковці побудували пряниковий будинок, який навіть менший за волосину.

Що відомо про розробку

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Для демонстрації можливостей сучасної науки співробітник Канадського центру електронної мікроскопії при Університеті Макмастера – Тревіс Касагранде створив мініатюрний пряниковий будиночок.

Найменший у світі пряниковий будиночок – дивіться відео

Close up for the holidays from McMaster University (OFFICIAL) on Vimeo.

 

Для його демонстрації ентузіаст задіяв електронний мікроскоп, який використовує електронний промінь і електромагнітні лінзи. Довжина його хвилі приблизно в 100 000 разів менше, ніж у видимого світла, що дозволяє отримати набагато більше збільшення.

Я думаю, що подібні проєкти викликають наукову цікавість. Я вважаю, що і для дітей, і для дорослих важливо проявляти інтерес до науки. Вивчення того, як це було зроблено, підвищує наукову грамотність, яка дозволяє кожному обирати найкращі рішення,
– підкреслив науковець.

Конструкція будиночка

Будиночок вирізали з силікону і він стоїть на "величезному" сніговику, розмір якого ледь перевищує товщину людської волосини.


Найменший у світі пряниковий будиночок


Порівняння розмірів будиночка та волосини

Написи на будиночку і прикраси створювалися спрямованими пучками заряджених іонів галію, які діяли як піскоструминний апарат. Пряниковий будиночок став найменшим у світі, побивши рекорд французького попередника в два рази.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Розробки
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