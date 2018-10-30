Створили роботизовану кішку, яка може навчатись
На спільнокошті Indiegogo представили новий цікавий продукт Nybble – це така собі роботизована кішка, зроблена із фанери. Її елементи вирізані лазером і її збирають без клею.
Про це повідомляє itc.ua.
Але це не класичний конструктор, кішка Nybble розумна і вміє виконувати команди, та навіть вчитися.
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А все завдяки мікроконтролеру NyBoard V0 з чіпом ATmega328P, яким оснастили кішку. Робот підтримує екосистему Arduino, завдяки чому користувач зможе запрограмувати поведінку тварини.
Проект під назвою OpenCat, завдяки якому кішка може навчатись, можна застосовувати і в інших конструкторах.
За тиждень на Indiegogo проект зумів зібрати усю необхідну суму. Мінімальна вартість набору Nybble оцінена у 175 доларів (4 900 гривень). У продаж розумна кішка надійде у квітні наступного року.
Розумна кішка-конструктор Nybble
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