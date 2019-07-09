Створили сайт з найгіршим у світі інтерфейсом

Розробники із студії Bagaar створили сайт із дуже поганим інтерфейсом. Зовнішній вигляд цього сайту повністю відходить від усіх усталених норм і правил.

Як пише arstechnica, багато користувачів вже відзначили, що сайт отримав вкрай недружній інтерфейс.

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Його розробили як експеримент

Що ж це за сайт. Userinyerface.com виконаний у вигляді гри. При цьому інтерфейс спрямований на те, щоб заплутати користувача. Йому доводиться проходити через "пекельний" і дуже незручний інтерфейс, щоб зареєструватися.

Сайт справді дратує

Усі кнопки, значки, навігація навмисне порушують усталені правила: чотири вимоги до паролю, написані салатовим кольором на синьому фоні, чорно-білі позначки країн, постійно вискакує таймер і багато інших дратівливих факторів.

Мета. Як пояснили розробники, вони навмисне вирішили порушити усі усталені правила аби побачити, як при цьому буде діяти користувач та вивести його із зони комфорту.

"Ми звикли до певних шаблонів у дизайні: позиції, кольори, піктограми. Користувачі діють інтуїтивно, сприймаючи 90% інтерфейсу як належне. Але що станеться, якщо все гарненько перемішати? Що, якщо ми відійдемо від усталених правил і зробимо все навпаки?", — коментують витівку розробники.

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