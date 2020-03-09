Супермісяць у березні: що це за явище та коли його побачать українці

9 березня жителі Землі зможуть побачити третій повний місяць в цьому році. Цікаво, що ця повня співпаде із так званим супермісяцем, коли супутник максимального наблизиться до Землі.

Супермісяць в Україні: коли можна побачити

Цього разу українцям, можна сказати, пощастило. Адже супермісяць стане видимим о 19:48 за київським часом. Тож на всій території України він буде добре помітним. При цьому схід повного Місяця почнеться о 17:45, а захід — вранці 7:28 (10 березня).

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Що таке супермісяць

Це явище, при якому Місяць максимально зблизиться із Землею. Супутник обертається навколо Землі не по круговій, а по еліптичній орбіті, тож у деякий період часу Місяць опиняється на максимально близькій відстані від Землі.

У момент суперповні Місяць виглядає особливо великим, а його діаметр збільшується на 15%.

Супермісяць 2020/snapperSK

Що цікаво, цей повний Місяць ще називають черв’ячним Місяцем. Адже у цей період у США та деяких інших країнах трапляється велика кількість дощових черв’яків. Також повню у березні можуть називати Місяцем деревних соків і Воронячим Місяцем.

Наступні повні можна побачити 8 квітня, 7 травня, 5 червня, 5 липня, 3 серпня, 2 вересня, 2 жовтня, 31 жовтня, 30 листопада та 30 грудня. Троє з них — у червні, липні та листопаду — будуть співпадати із затемненням Місяця.

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