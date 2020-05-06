Surface Headphones 2: Microsoft випустила нові бездротові навушники

Компанія Microsoft вирішила показати усі свої новинки в один день. Після презентації ноутбуків Surface Book 3 і Surface Go 2, виробник показав ще один продукт - нові бездротові навушники Surface Headphones 2.

Як передає theverge.com, ззовні Surface Headphones 2 не надто відрізняються від попередньої моделі. Однак, виробник покращив характеристики, зокрема істотно збільшив батарею.

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Чим цікава новинка

Як і попередник, новина має функцію активного шумозаглушення. І зараз інженери додали активне придушення шуму для зовнішніх голосів.

Також покращили автономність навушників. Разом з кейсом виробник обіцяє до 24 годин. Швидка зарядка за п'ять хвилин дає годину відтворення музики.

Дизайн Surface Headphones 2 залишився без змін / Microsoft

Щодо іншого, то виробник зберіг характеристики попередника. Новинка теж оснащена 40-мм драйверами "Free Edge". Є підтримка Bluetooth 5.0 і кодека Qualcomm aptX.

При цьому Microsoft оновила амбушюри, у нові моделі їх можна обертати на 180 градусів. Це зручно, якщо користувач носить навушники на шиї.

Ціна

Surface Headphones 2 надійдуть у продаж 12 травня. Їхня вартість складає 250 доларів (6700 гривень).

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