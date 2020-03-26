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Священик влаштував онлайн-службу, але випадково увімкнув кумедні маски: відео

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Курйоз з італійським священиком: / Скріншот

Італійський священик Пауло Лонго влаштував пряму трансляцію служби через соцмережу Facebook. Однак з ним трапилась халепа – він випадково увімкнув кумедні AR-фільтри, що пропонує соцмережа.

Як передає New York Post, частину служби священик провів у масці космічного воїна, а також з гантелями або під золотим дощем.

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Реакція священика

Пауло Лонго з гумором сприйняв цей інцидент і сказав, що навіть сміх у ці часи − це добре.

Коронавірус в Італії

Наразі у цій країні найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу у світі. Загальна кількість заражених в Італії станом на 26 березня становить понад 74 тисячі людей. Внаслідок недуги вже померли 7 503 людей.

Курйоз з італійським священиком: відео  

Через стрімке поширення вірусу у лікарнях країни вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.

В зв'язку з цією ситуацією,італійцям заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. Тож багато сервісів, зокрема, й служба, відбувається в режимі онлайн.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет
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