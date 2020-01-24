Техногіганти Китаю відправляють гуманітарну допомогу для захисту від коронавірусу

Починаючи з 23 січня, у зв'язку із загостренням епідемії коронавірусу в місті Ухані, влада Китаю ухвалила рішення про повну його ізоляції. Для того щоб підтримати жителів і хоча б трохи скоротити їх витрати на засоби гігієни, Xiaomi відправила гуманітарну допомогу на суму понад 43 000 доларів. До підтримки жителів і медперсоналу приєдналися й інші Техногіганти країни.

У відправленнях спеціального призначення упаковані респіраторні маски класу N95 і термометри, які планують надати медичним працівникам та жителям міста Ухань, повідомляє Gizmochina.

До теми: Коронавірус знову зробив гру Plague Inc неймовірно популярною

Ухань вважається сьомим за чисельністю населення містом Китаю. У ньому проживає більше 11 мільйонів осіб. Аж до закінчення епідемії жителям заборонено виїжджати за межі міста, незалежно від типу транспорту, яким вони планують користуватися, чи то громадський чи особистий.

Допомога ізольованому місту

Раніше пекінський ритейлер JD.com пообіцяв передати близько 1 мільйона медичних масок і близько 60 000 предметів медичного призначення в якості допомоги місту. Крім того, адміністрація ресурсу заборонила продавцям штучно підвищувати ціни на дану категорію товарів.

Приєдналася до боротьби з епідемією і платформа Douyin, що є китайським аналогом TikTok. На спеціальній сторінці #FightPneumonia в додатку з'явилася карта поширення вірусу.



Гуманітарна допомога відправляється в ізольований Ухань

Раніше компанія Xiaomi запропонувала простий інструмент для відстежування епідеміологічної ситуації пов'язаної з коронавірусом. Користувач може за допомогою смартфона Xiaomi в реальному часі відстежувати карту поширення вірусу.

Через пневмонію, викликану цим вірусом, загинуло вже 26 осіб; ще понад 800 людей заражені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно