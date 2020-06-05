Популярний месенджер Telegram отримав оновлену версію Telegram 6.2. Вона принесла у месенджер декілька нових функцій. Серед нововведень – редактор відеозаписів, анімовані фотографії, поліпшені GIF-реакції тощо.

Як сказано на офіційному блозі компанії, Telegram додав оновлення до редактора фотографій, який випустили ще у 2015 році.

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Редагування фото і відео

Тепер в редакторі з'явилася можливість обробки відео і розміщення анімованих стікерів на відео і фото. Також редактор відеозаписів автоматично може покращити якість зображення, користувач може вручну відрегулювати яскравість, насиченість та інші параметри.

У Telegram можна додавати GIF на відео / Скріншот

Стікери

Тепер користувачі можуть надавати анімовані стікери на будь-які фото і відео. Після цього знімок автоматично перетвориться в GIF. Окрім того, в панелі GIF з'явився новий розділ "Популярні", а також розділи з добірками GIF з різних емодзі.

Платна анімація

Доступною стане і нова платна анімація. Її можна викоритсовувати при редагуванні і видаленні повідомлень. Щоправда, ця функція доступна лише для користувачів Android.