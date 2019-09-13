Telegram отримав масштабне оновлення: що зміниться

Розробники популярного месенджера Telegram продовжують його активно оновлювати. В черговому патчі на користувачів чекає суттєвий список змін.

Відправка повідомлень за розкладом. Однією з найбільш очікуваних функцій, крім введення можливості приховати номер, стала відправка повідомлень за розкладом.

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Нова функціональність доступна в Telegram версії 5.11. Для публікації повідомлення в точний час необхідно набрати текст меседжу, а потім при відправці утримувати відповідну іконку. Після чого залишиться вибрати дату і час.

Зміна оформлення. Додатково розробники додали можливість кастомізації встановлених тем: регулювання розміру шрифту і зміну відтінку кольору. При бажанні можна створити власну колірну тему всього в кілька тапів. Для користувачів публічних чатів оновлення теми буде працювати для кожного учасника.

Виділення частини повідомлення. Власники ґаджетів на iOS отримали можливість виділяти частину надісланого повідомлення. Для розкриття додаткового меню необхідно утримувати повідомлення протягом однієї секунди, після чого з'явиться маркер виділення фрагмента тексту.

Крім того, в Telegram додали більше анімованих стікерів. Оновлення вже доступно в магазинах Google Play і App Store.

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