Telegram запустив Grams Wallet: як користуватись гаманцем
Популярний месенджер Telegram зробив доступним для користувачів користування гаманцем Grams Wallet. Також там розповіли, як користуватись цією платіжною системою.
Ці правила опубліковані на сайті Telegram.
Як розповіли в компанії, гаманець буде доступний як в окремому додатку, так і всередині Telegram. При чому користувачі, яким немає 18 років, не матимуть доступу до гаманця.
Цікаво: Instagram для iOS отримав темну тему: як її ввімкнути
Важливо! Якщо користувач втратить доступ до гаманця, то адміністрація не зможе відновити обліковий запис. Крім того, компанія не нестиме відповідальність за будь-які збитки користувача, що перевищують 10 доларів.
Месенджер також може в будь-який час без причини призупинити або відключити обліковий запис користувача, при чому причину пояснювати не будуть.
Усі транзакції гаманця будуть перевірятися і записуватися у криптовалюті блокчейн. При цьому компанія також заперечує контроль над блокчейном Telegram Open Network (TON).
У правилах користування зазначено, що треті особи зможуть надавати свої послуги і контент, пов'язаний з гаманцем. Але відповідальність за збитки та шкоду Telegram нести не буде. Там наголошують, що використання блокчейну TON здійснюється на свій страх і ризик.
Що відомо про Grams Wallet? Це криптогаманець для зберігання криптовалюти і захисту даних. При цьому у ньому можна зберігати не тільки коін платформи TON, а й інші криптомонети.
Головна специфіка гаманця – подвійне шифрування, яке забезпечить високу надійність та анонімність проведених операцій. Проте за проведення транзакцій з монетами інших криптовалют потрібно буде платити невелику комісію.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Вибір редакції
-
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хіміїсьогодні , 21:25
-
В Україні представили смарт-телевізори Xiaomi Mi TV 4A та Mi TV 4S: характеристики та цінасьогодні , 11:19
-
Sony PlayStation 5 анонсували офіційно: особливості та дата виходу приставки8 жовтня , 16:04