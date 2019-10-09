Telegram запустив Grams Wallet: як користуватись гаманцем

Популярний месенджер Telegram зробив доступним для користувачів користування гаманцем Grams Wallet. Також там розповіли, як користуватись цією платіжною системою.

Ці правила опубліковані на сайті Telegram.

Як розповіли в компанії, гаманець буде доступний як в окремому додатку, так і всередині Telegram. При чому користувачі, яким немає 18 років, не матимуть доступу до гаманця.

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Важливо! Якщо користувач втратить доступ до гаманця, то адміністрація не зможе відновити обліковий запис. Крім того, компанія не нестиме відповідальність за будь-які збитки користувача, що перевищують 10 доларів.

Месенджер також може в будь-який час без причини призупинити або відключити обліковий запис користувача, при чому причину пояснювати не будуть.

Усі транзакції гаманця будуть перевірятися і записуватися у криптовалюті блокчейн. При цьому компанія також заперечує контроль над блокчейном Telegram Open Network (TON).

У правилах користування зазначено, що треті особи зможуть надавати свої послуги і контент, пов'язаний з гаманцем. Але відповідальність за збитки та шкоду Telegram нести не буде. Там наголошують, що використання блокчейну TON здійснюється на свій страх і ризик.

Що відомо про Grams Wallet? Це криптогаманець для зберігання криптовалюти і захисту даних. При цьому у ньому можна зберігати не тільки коін платформи TON, а й інші криптомонети.



Головна специфіка гаманця – подвійне шифрування, яке забезпечить високу надійність та анонімність проведених операцій. Проте за проведення транзакцій з монетами інших криптовалют потрібно буде платити невелику комісію.

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