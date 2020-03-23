Телескоп "Габбл" сфотографував галактику, схожу на солодку вату

Незважаючи на свій поважний вік, телескоп "Габбл" продовжує робити дивовижні відкриття. Нещодавно він виявив двійника Чумацького шляху, а пізніше підтвердив існування кільцевої галактики. Нові знімки показали галактику NGC 4237, яка нагадує солодку вату.

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Деталі відкриття

Галактика NGC 4237 розташована на відстані близько 60 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Кома Береніс (Волосся Вероніки). В астрономії вона класифікується як пластівчаста спіральна галактика, повідомляє Space telescope.

Це означає, що її "рукави" не мають чітко помітних відмінностей один від одного, при цьому їм властива неоднорідність і уривчастість. Така хаотичність надає NGC 4237 пухнастий вигляд, що нагадує солодку вату.



Галактика NGC 4237 / Фото ESA Hubble Images and Videos

Як повідомляють дослідники, їх цікавить яскрава центральна частина NGC 4237, що являє собою велику опуклість, вивчення якої дозволить зрозуміти механізм еволюції спіральних галактик. Крім того, це розкриє таємницю зростання надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрі більшості таких галактик.

Передбачається, що маса чорної діри в центрі галактики пов'язана з розміром її опуклості. Проте точних відомостей про зв'язок розміру опуклості з масою чорної діри наразі немає. Астрономи сподіваються отримати більше даних про подібні галактиках, перш ніж робити висновки.

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