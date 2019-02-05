Телескоп Hubble відкрив найменшу галактику із вже відомих: фото та відео

Орбітальний телескоп Hubble випадково відкрив найменшу із всі відомих галактик. "Крихітка" отримала назву Bedin 1 та, можливо, є віддаленим супутником спіральної галактики NGC 6744.

Астрономи відкрили нову галактику під час того, як спостерігали кульове зоряне скупчення NGC 6752, розташована на відстані 13 000 світлових років від Землі. За даними вчених, карликова галактика утворилася всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху.

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Ця галактика більше нагадує кульове скупчення зірок, ніж повноцінний "зоряний мегаполіс". Судячи з усього, вона сформувалася в ході дуже короткого і потужного спалаху. З тих пір в ній немає ніяких нових світил,

– відзначили дослідники.



Bedin 1 у тисячі разів тьмяніша за Чумацький Шлях

До слова, галактика Bedin 1 тьмяніше Чумацького Шляху приблизно в тисячу разів. Астрономи не виключають, що вона є віддаленим супутником спіральної галактики NGC 6744.

Подорож до галактики Bedin 1 – дивіться відео

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