Зіткнення на орбіті Землі: два супутники можуть не розминутися – чим це загрожує

У середу о 23:39 за Гринвічем (15:39 за Києвом) виведені з експлуатації телескоп IRAS і супутник GGSE-4 можуть зіткнутися в небі над Землею. Об'єкти пройдуть на дуже близькій відстані одне від одного на орбіті.

Про це повідомляє Science Alert з посиланням на сервіс LeoLabs, який відстежують космічне сміття.

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Який ризик зіткнення супутників

Два космічні об'єкти, імовірно, будуть проходити на відстані близько 15-30 метрів один від одного при відносній швидкості в 14,7 км/c. Згідно з розрахунками, вірогідність того, що вони зіткнуться, становить один до 100.

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.



(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020

Доктор Еліс Горман з університету Фліндерса зазначає, що супутники пройдуть на дуже близькій відстані.

Космічні об'єкти роблять маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення, коли предмети перебувають в межах 60 кілометрів від них. Так що це (відстань в 15-30 м) дійсно дуже близько для зіткнення,

– пояснила вчена.

Чим загрожує зіткнення супутників

За її словами, якщо зіткнення відбудеться, то на орбіті може утворитися велика кількість сміття. GGSE-4 вагою в 4,5 кг може просто розлетітися на безліч дрібних частин, коли вріжеться в IRAS, який важить більше тонни.

Водночас вчені запевняють, що зіткнення не несе загрози для людей на Землі. Якщо уламки зійдуть з орбіти, то вони згорять в щільній атмосфері нашої планети.

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