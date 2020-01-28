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Зіткнення на орбіті Землі: два супутники можуть не розминутися – чим це загрожує

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На земній орбіті можуть зіткнутися супутники / ESA

У середу о 23:39 за Гринвічем (15:39 за Києвом) виведені з експлуатації телескоп IRAS і супутник GGSE-4 можуть зіткнутися в небі над Землею. Об'єкти пройдуть на дуже близькій відстані одне від одного на орбіті.

Про це повідомляє Science Alert з посиланням на сервіс LeoLabs, який відстежують космічне сміття.

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Який ризик зіткнення супутників

Два космічні об'єкти, імовірно, будуть проходити на відстані близько 15-30 метрів один від одного при відносній швидкості в 14,7 км/c. Згідно з розрахунками, вірогідність того, що вони зіткнуться, становить один до 100.

Доктор Еліс Горман з університету Фліндерса зазначає, що супутники пройдуть на дуже близькій відстані.

Космічні об'єкти роблять маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення, коли предмети перебувають в межах 60 кілометрів від них. Так що це (відстань в 15-30 м) дійсно дуже близько для зіткнення,
– пояснила вчена.

Чим загрожує зіткнення супутників

За її словами, якщо зіткнення відбудеться, то на орбіті може утворитися велика кількість сміття. GGSE-4 вагою в 4,5 кг може просто розлетітися на безліч дрібних частин, коли вріжеться в IRAS, який важить більше тонни.

Водночас вчені запевняють, що зіткнення не несе загрози для людей на Землі. Якщо уламки зійдуть з орбіти, то вони згорять в щільній атмосфері нашої планети.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос
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