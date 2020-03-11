Tesla – перший автовиробник, що випустив мільйон електромобілів

Всього кілька років тому мало хто вірив, що Tesla зможе налагодити виробництво електромобілів і випустить хоча б якусь значну кількість машин. Однак нещодавно компанія повідомила, що зібрала свій мільйонний електромобіль. Ним став новий кросовер Model Y.

Глава Tesla Ілон Маск оголосив, що компанія виготовила мільйонний електромобіль і опублікував фотографію машини й команди, що зібрала її.

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Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Жоден інший автовиробник не досягнув таких показників у виготовленні електромобілів. Досягнутий рубіж вказує, крім іншого, на високі продажі в першому кварталі 2020 року, після відкриття другого складального виробництва на Gigafactory в Шанхаї.

У Китаї Tesla планує виробляти в рік 150 000 одиниць електромобілів. Разом з фабрикою у Фрімонті (США), яка випускає 500 000 штук на рік, загальний обсяг річного виробництва компанії повинен досягти до кінця року 650 000.

На підставі торішніх показників і нових даних, це означає, що темпи виробництва компанії Ілона Маска зараз дорівнюють приблизно 40 000 одиниць електромобілів в місяць.

Tesla лідирує на ринку електромобілів

На початку грудня минулого року Tesla вперше обійшла за сукупними продажами китайського автогіганта BYD, навіть з огляду на китайські гібриди. За неофіційними підрахунками, з першого кварталу 2014 з жовтень 2019 Tesla поставила 807 954 електромобілі, а BYD - 787 150 одиниць.

До речі, представлена ​​в березні минулого року Model Y може стати першим автомобілем компанії, який з'явиться раніше озвученого терміну. Аналітики Deutsche Bank вважають, що електричний кросовер Model Y може з'явитися на дорогах вже на початку 2020 року, а не влітку, як обіцяв Маск.

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