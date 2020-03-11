24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Tesla – перший автовиробник, що випустив мільйон електромобілів

- Читать новость на русском
Мільйонним автомобілем Tesla стала Model Y / Ілон Маск

Всього кілька років тому мало хто вірив, що Tesla зможе налагодити виробництво електромобілів і випустить хоча б якусь значну кількість машин. Однак нещодавно компанія повідомила, що зібрала свій мільйонний електромобіль. Ним став новий кросовер Model Y.

Глава Tesla Ілон Маск оголосив, що компанія виготовила мільйонний електромобіль і опублікував фотографію машини й команди, що зібрала її.

Цікаво: Китайські автомобілі Tesla отримали гірші характеристики: деталі інциденту

Жоден інший автовиробник не досягнув таких показників у виготовленні електромобілів. Досягнутий рубіж вказує, крім іншого, на високі продажі в першому кварталі 2020 року, після відкриття другого складального виробництва на Gigafactory в Шанхаї.

У Китаї Tesla планує виробляти в рік 150 000 одиниць електромобілів. Разом з фабрикою у Фрімонті (США), яка випускає 500 000 штук на рік, загальний обсяг річного виробництва компанії повинен досягти до кінця року 650 000.

На підставі торішніх показників і нових даних, це означає, що темпи виробництва компанії Ілона Маска зараз дорівнюють приблизно 40 000 одиниць електромобілів в місяць.

Tesla лідирує на ринку електромобілів

На початку грудня минулого року Tesla вперше обійшла за сукупними продажами китайського автогіганта BYD, навіть з огляду на китайські гібриди. За неофіційними підрахунками, з першого кварталу 2014 з жовтень 2019 Tesla поставила 807 954 електромобілі, а BYD - 787 150 одиниць.

До речі, представлена ​​в березні минулого року Model Y може стати першим автомобілем компанії, який з'явиться раніше озвученого терміну. Аналітики Deutsche Bank вважають, що електричний кросовер Model Y може з'явитися на дорогах вже на початку 2020 року, а не влітку, як обіцяв Маск.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Електромобілі Tesla Ілон Маск
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:34 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
сьогодні 08:10 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька
8 березня 22:02 Які технологічні зміни відбудуться в Україні через 10 років, – прогноз експерта Microsoft
Ірина Полицька
4 березня 21:25 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
Ірина Поліщук
3 березня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук