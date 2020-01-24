Tesla готує потужну бездротову зарядку для смартфонів

Компанія Tesla відома, в першу чергу, своїми електрокарами, проте у портфоліо вендора є й інші цікаві продукти. Слідом за бездротовою зарядкою, яку в 2019 році представили для електрокара Model 3, компанія планує випустити більш передову версію аксесуара.

Що відомо про бездротові зарядки Tesla

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Електрокар Tesla Model 3 обладнаний інтегрованою дротовою зарядкою в центральній консолі машини. Однак в зв'язку з появою все більшої кількості смартфонів, оснащених бездротовими котушками, попитом почали користуватися відповідні рішення різних виробників, повідомляє Electrek.

Тепер в базі даних американського регулятора FCC засвітилася і нова бездротова док-станція Tesla.



Tesla готує потужну бездротову зарядку

Деталі про нову зарядку

Характеристики

За наявною інформацією, потужність зарядки аксесуара складе 7,5 Вт (проти 5 Вт у попередньої моделі). З чуток, новинка буде сумісна не з Tesla Model 3, а з більш просунутими електрокарами компанії – Model S і Model X.



Характеристики нової зарядки

Дата виходу та ціна

Роздрібна ціна і дата початку продажів бездротової зарядки Tesla виробником поки не оголошені.

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