24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Tesla готує потужну бездротову зарядку для смартфонів

138 Читать новость на русском
Tesla готує потужну бездротову зарядку для смартфонів / Unsplash

Компанія Tesla відома, в першу чергу, своїми електрокарами, проте у портфоліо вендора є й інші цікаві продукти. Слідом за бездротовою зарядкою, яку в 2019 році представили для електрокара Model 3, компанія планує випустити більш передову версію аксесуара.

Що відомо про бездротові зарядки Tesla

Цікаво: Автомобілі Tesla "розмовлятимуть" із пішоходами

Електрокар Tesla Model 3 обладнаний інтегрованою дротовою зарядкою в центральній консолі машини. Однак в зв'язку з появою все більшої кількості смартфонів, оснащених бездротовими котушками, попитом почали користуватися відповідні рішення різних виробників, повідомляє Electrek.

Тепер в базі даних американського регулятора FCC засвітилася і нова бездротова док-станція Tesla.


Tesla готує потужну бездротову зарядку

Деталі про нову зарядку

  • Характеристики

За наявною інформацією, потужність зарядки аксесуара складе 7,5 Вт (проти 5 Вт у попередньої моделі). З чуток, новинка буде сумісна не з Tesla Model 3, а з більш просунутими електрокарами компанії – Model S і Model X.


Характеристики нової зарядки

  • Дата виходу та ціна

Роздрібна ціна і дата початку продажів бездротової зарядки Tesla виробником поки не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
сьогодні
12408
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Авто Новини Техно Ґаджети Tesla Електромобілі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
23 січня 21:01 Друга Земля? Чому нам потрібно повернутися до вивчення Венери
Назар Токар 1187
22 січня 21:00 5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою в січні 2020
13420
22 січня 18:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська 22892
22 січня 10:09 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 16601
21 січня 18:34 Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019
Ірина Полицька 2260
Новини
Більше новин
Залиште відгук