Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину

Рано вранці в суботу Tesla Model 3 з працюючим режимом автопілота врізалася в поліцейську машину на шосе в Коннектикуті, де поліцейські зупинилися для допомоги заглохлому автомобілю й викликали евакуатор.

Автопілот Tesla потрапив в аварію

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Водій Tesla зізнався, що не дивився на дорогу – відволікся, щоб перевірити, як себе почуває собака на задньому сидінні. У Конгресі вже закликали прийняти закон про автопілоти, оскільки вважають, що попереджень на сайті Tesla однозначно недостатньо, передає CNBC.

Деталі інциденту

Tesla врізалася в стоячу в лівій смузі поліцейську машину ззаду. У фейсбук-акаунті поліції штату зазначено, що у машини працювала мигалка, крім цього, були виставлені маячки аварійної зупинки.

Водієві Tesla пред'явлено звинувачення в скоєнні порушення та створенні загрози на дорозі.

Фото аварії



Наслідки зіткнення Tesla Model 3 з автомобілем поліції



Водій вїхав в задню частину автомобіля поліції

Реакція влади

Інцидент прокоментував сенатор від Коннектикуту Річард Блументаль: він вважає за необхідне прийняти закон, який регулює чинні системи автоматичної допомоги водієві, зокрема "автопілот" Tesla.

Цією аварії можна було уникнути. Хоча автономні транспортні засоби – революційна технологія, зараз вона не готова до безпечного розгортання. Конгрес повинен вжити заходів для захисту населення від цих транспортних засобів, поки їх безпека не буде гарантована,

– наголосив сенатор.

Поліція Коннектикуту також закликала водіїв "постійно стежити за тим, що відбувається на дорозі незалежно від можливостей автомобіля".

Як працює автопілот Tesla

Зараз функціональність автопілота обмежена. Автомобіль самостійно їде своєю смугою на шосе, розганяється і гальмує в разі потреби. При з'їзді з хайвею автомобіль передає управління людині. На сайті Tesla компанія попереджає, що системі необхідний "постійний активний нагляд водія". Однак фото читаючих або ж сплячих за кермом водіїв Tesla перетворилася в цілий інтернет-мем.



Водій Tesla еф пасажир сплять прямо під часу руху автомобіля дорогою



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