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Tesla позбавила електромобіль Model S частини функцій при зміні власника

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Після покупки б/у Tesla Model S компанія видалила дві функції / Tesla

Tesla має можливість додавати і видаляти функції у своїх електромобілях "бездротовим шляхом". Регулярне оновлення програмного забезпечення іноді виливається у незручності для деяких власників цих автівок.

Сайт Jalopnik розповів цікаву історію покупця вживаного електромобіля Model S 75D з функціями Enhanced Autopilot і Full Self Driving (FSD).

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Деталі історії

У листопаді минулого року каліфорнійський продавець старих автомобілів вирішив придбати електромобіль Model S, виставлений компанією Tesla на аукціон. Машина була оснащена обома згаданими функціями преміум-класу. Як стверджує покупець, компанія Tesla провела віддалений аудит автомобіля, а коли операція була здійснена, встановилося оновлення програмного забезпечення, яке відключило обидві функції.

При зверненні в Tesla покупцеві повідомили, що автомобіль був "неправильно налаштований для версій Autopilot, за яку не було сплачено". Те ж саме стосується і функції FSD, оскільки за інформацією Tesla водій не заплатив за ці функції.

Що тут не так

Річ у тім, що в умовах використання електромобілів Tesla називає єдину функцію, яка не підлягає передачі новому власнику. Це Premium Connectivity. Але Autopilot і FSD пов'язані не з власником, а електромобілем. Іншими словами, якщо хтось купує старий електромобіль, то купує і обидві ці функції.

Ситуація виглядає ще більш заплутаною, якщо врахувати, що коли водій звернувся в Tesla, щоб дізнатися, чи можна видалити зазначені функції з уживаного електромобіля, консультант з продажу сказав, що це неможливо.

Судячи з повідомлень на форумі автовиробника, ця ситуація не єдина в своєму роді, але в деяких випадках новим власникам вдавалося домогтися відновлення видалених раніше функцій.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Tesla
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