Tesla відкриває в Україні кілька зарядних станцій Supercharger

Компанія Tesla вирішила встановити в Україні свої фірмові зарядні станції Supercharger. Про це повідомив засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида.

Про це засновник Tesla Club Ukraine розповів на своїй сторінці у Facebook. Щоправда деталей про нові станції Шимона-Давида вирішив не розкривати.

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"Мені відомо де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий, і (сюрприз) - третій…Секрети вмію тримати, як і інтригувати", – додав засновник Tesla Club Ukraine.

Supercharger в Україні: дата

Шимона-Давида додав, що йому відома точна дата запуску першого Supercharger в Україні. Однак, називати її відмовився. Лише натякнув, що це відбудеться у першому кварті 2019 року.

Де саме розташуються Supercharger активіст теж не сказав. Як відомо, станції, які встановлюють в Європі, дають змогу заряджати одночасно 4-10 автомобілів і підтримують потужність до 120 кВ.

Що стосується цін, то вартість використання варіюється в залежності від країни. Так, у Польщі один кВтг коштує 1,24 злотих або 7,8 гривень. При цьому, деякі моделі, як Model S і Model X, отримують безкоштовний доступ до зарядки.

Наступним кроком має стати запуск фірмового сервісу. Зараз найближча до України станція розміщена у Варшаві. Найближчі Supercharger - теж поки лише у Польщі.

Що відомо про Supercharger? Це мережа зарядних станцій, побудованих компанією Tesla Inc. для надшвидкого заряджання її фірмових електрокарів. Раніше у планах компанії було відкриття 2 станцій в Україні: у Житомирі та біля села Опарипси Рівненської області.

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