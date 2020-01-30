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Tesla тимчасово закриває завод в Китаї через коронавірус

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Tesla Model 3 / Tesla

Компанія Ілона Маска закрила свою фабрику в Шанхаї за розпорядженням уряду Китаю з метою боротьби з поширенням коронавірусу в регіоні. Це призведе до затримки виробництва Model 3 і в кінцевому підсумку негативно вплине на прибуток в першому кварталі.

Про це повідомив фінансовий директор компанії Зак Кірхорн під час доповіді про доходи.

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На цьому тижні Tesla відзвітувала про чистий прибуток, який склав 105 мільйонів доларів. Дохід компанії за четвертий квартал досягнув 7,38 мільярда доларів, а це в свою чергу на 1% вище у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

За словами Кірхорна, виробництво Model 3 буде відкладено на півтора тижні через ситуацію з поширенням коронавірусу в Китаї, спалах якого було зафіксовано у місті Ухань в кінці грудня 2019 року. Уряд КНР ухвалив заходи щодо тимчасової зупинки виробництва.

Інші компанії теж змушені закрити заводи

Китайські складальні заводи Ford і Toyota теж простоюють. Генеральний директор Apple Тім Кук повідомив інвесторам, що їх китайські постачальники будуть закриті щонайменше до 10 лютого. Крім цього, Starbucks заявила про тимчасове закриття понад 2000 своїх кав'ярень у Китаї.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Коронавірус 2020 Tesla Apple
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