Tesla виготовлятиме власні акумулятори: компанія закупила обладнання

Компанія Ілона Маска уклала угоду на постачання спеціального обладнання для виробництва власних батарей на всі 4 фабрики, де збираються електромобілі Tesla – у Фрімонті, Неваді, Берліні та Шанхаї.

Все більше ознак того, що батареї Tesla будуть гібридними, чого в світі досі ніхто не робив. Це дозволить приблизно на 25% збільшити запас ходу автомобіля, повідомляє Electrek.

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Зазвичай, коли мовиться про електромобіль з подовжувачем ходу (range extender), на думку спадає електромобіль на акумуляторі з невеликим бензиновим двигуном внутрішнього згоряння, який виступає в ролі генератора для підзарядки батареї в разі потреби.

Що пропонує Tesla

Схожу концепцію планує реалізувати Tesla – за тим винятком, що запас ходу збільшується виключно завдяки електриці.

Команда канадського вченого Джеффа Дана з Університету Далхаузі з 2016 року співпрацює з Ілоном Маском і фінансується Tesla. Ставши частиною спеціального науково-дослідного підрозділу, вони вже розробили і запатентували кілька інновацій в області акумуляторів.

Свою нову ідею – новий тип батареї, що складається як з довговічних літій-іонних, так і з енергетично щільних літій-металевих елементів – вони описали так:

"Підвищення щільності енергії батарей знизить вартість електромобілів і дозволить збільшити запас ходу. Заміна графітового анода в традиційних літій-іонних елементах на літій-металевий значно підвищить щільність енергії. Однак літій-металеві аноди швидко втрачають місткість і виходять з ладу. Для того щоб розробити елементи з високою енергетичною щільністю і терміном служби, ми пропонуємо гібридні літій-іонні/літій-металеві елементи, які виготовляються шляхом нанесення літій-металу на графіт".



Tesla виготовлятиме батареї самостійно

Хоча зазвичай такий підхід призводить до руйнування літій-іонних елементів, вчені домоглися стабільності завдяки електроліту з подвійних солей. Крім того, оскільки батареї не завжди працюють на максимальній місткості, гібридні елементи можуть функціонувати в літій-іонному режимі без істотної шкоди для довговічності.

На практиці це означає, що якщо літій-іонний акумулятор пропонує запас ходу на 300 км, то гібридний збільшить його приблизно до 400 км.

Акумулятори Tesla

Все вказує на те, що Tesla ось-ось почне виробництво власних батарей, які, можливо, будуть гібридними. Раніше автовиробник вже придбав компанію Hibar, яка спеціалізується на виробництві устаткування для випуску акумуляторних елементів. Тепер стало відомо, що Tesla підписала з великим корейським бізнес-конгломератом Hanwha Group контракт на постачання верстатів для виготовлення акумуляторів.

Причому з'явилися відомості, що обладнання від Hanwha Group буде поставлено на всі 4 фабрики Tesla, де виробляються електромобілі.



Власні гібридні батареї зроблять Tesla недосяжними для конкурентів

Маск прагне створити власне виробництво акумуляторів з метою довести вартість батарей до 100 доларів за кВт-год в масовому масштабі. Тобто знизити поточну вартість більш, ніж на 50% (за експертними оцінками, зараз вона становить 158 доларів). Якщо у Маска це вийде, він виявиться недосяжним для конкурентів, чия питома вартість батарей буде в 2-2,5 рази дорожчою.

А буквально 10 днів тому Tesla запатентувала новий електрод для батареї, ресурсу якої вистачить на мільйон миль.

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