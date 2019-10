Threads: новий месенджер від Instagram – що про нього відомо

Соціальна мережа Instagram офіційно запустила новий месенджер. Він отримав назву Threads, він передбачає чат зі близькими людьми (на кшталт функції "близькі друзі" у Stories).

Як передає 9to5mac, у Threads можна обмінюватись повідомленням, ділитися фотографіями, відео тощо. Також в додатку можна позначати чим займається користувач за допомогою статусів.

Цікаві фішки. Одразу ж після запуску додатку з’являється камера, тож користувач може швидко сфотографувати чи записати відео і відправити комусь із друзів.

Якщо натиснути на іконку з хатинкою, то можна отримати список чатів з близькими друзями.

Ще одна цікава послуга – функція автоматичних статусів. Залежно від місця перебування користувача додаток буде вказувати поряд з ім'ям чим займається користувач (наприклад, якщо власник смартфона вдома, то це Chilling або At home, якщо в дорозі – On the move, а статус в аеропорту буде At the airport).

Threads: чат для найближчих

При цьому розробники запевняють, що, точні координати користувачів компанія розкривати не буде.

Додаток вже можна завантажити на пристроях на базі ОС iOS та Android.

