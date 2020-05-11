Точно, як Т-1000: вчені розробили рідкий метал, здатний відновлювати свою форму

Найчастіше творці фантастичних фільмів демонструють роботів ворогами людей. Одним з образів, який всі запам'ятали на довго, став термінатор з рідкого металу Т-1000 з культового фільму "Термінатор 2: Судний день". Міжнародна команда дослідників не вважає таку технологію небезпечною, наблизившись до комерційної реалізації пристроїв з рідкого металу.

Міжнародна команда дослідників вважає нову технологію першої в своєму роді, розповідає Psy.org.

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Особливості матеріалу

Створений вченими рідкий метал складається зі сплаву вісмуту, індію та олова. Велику частину часу він перебуває в твердому стані, однак, при досягненні температури 62° C, починає танути. Наразі сплав вже використовується в ролі рідкометалевого теплоносія в ядерній техніці.

Тим часом дослідники знайшли йому й інше застосування. Вони об'єднали матеріал з гумовою оболонкою, що дозволяє утримувати метал навіть у рідкому стані. Для демонстрації вчені створили металеву оболонку руки, яка стиснута в твердому стані і розгинається при нагріванні.



Рука з рідкого металу створена вченими

Без оболонки це не спрацює, тому що рідкий метал випарується. Каркас оболонки контролює загальну форму і цілісність, тому сам рідкий метал може бути обмежений в каналах. Ми витратили понад півроку на розробку цього виробничого процесу, тому що новий матеріал дуже важко обробляти,

– розповідають дослідники.

Відео процесу стискання руки з рідкого металу:

Де застосують рідкий метал

Одним з можливих застосувань називаються предмети, які відновлюють свою форму. Наприклад, це можуть бути супутники, які складаються в невеликий контейнер, а після виходу на орбіту розширюються до необхідного розміру. Крім того, з рідкого металу можна створити і космічний корабель. Якщо такий пристрій впаде на Місяць, він деформується, однак після нагрівання легко відновить форму.

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