10 корисних девайсів з Aliexpress

Масовий розпродаж 11.11 відбудеться вже цього понеділка. Тоді на сайті Aliexpress можна буде знайти багато цікавих ґаджетів, та ще й купити їх із істотною знижкою. Як не згубитися в розмаїті продуктів, представлених на торговому майданчику та обрати дійсно корисний девайс?

Журналісти Техно 24 підготували для вас підбірку корисних девайсів на будь-який смак.

Читайте також: Microsoft представила гнучку комп'ютерну мишку: ціна в Україні

Ноутбук

Ваш ноутбук застарів та не справляється із поставленими задачами? Знайти йому заміну легко можна на Aliexpress. Тут асортимент лептопів дійсно дуже багатий, але ми вирішили вам розповісти саме про цей девайс з кількох причин.

По-перше, Honor MagicBook 14 представили в 2019 році, тож він має нове залізо, яке прослужить вам не один рік. Лептом має стильний металевий корпус, важить всього 1,45 кілограма та має товщину 10-18 міліметрів.

Дисплей Honor MagicBook 14, як не тяжко здогадатися, має розмір 14 дюймів та тонкі рамки навколо дисплея. Роздільна здатність екрана 1920x1080 точок.

Працює лептоп під управлінням процесора AMD Ryzen 5 3500U. Обсяг оперативної пам’яті – 8 ГБ, а обсяг SSD – 256 ГБ.

При цьому ціна Honor MagicBook 14 доволі демократична – 16 970 – 18 273 гривень.

Електробритва

Якщо ви вирішили вже почати шукати подарунки до різдвяних свят своїм близьким та рідним, тоді цей девайс може вам точно стати в нагоді.

Мало не кожен чоловік мріє про ідеальну електробритву, яка забезпечить йому безпечне гоління без подразнень. Електробритва від китайського вендора цілком може задовільнити ці вимоги.

Xiaomi SOOCAS S3 може похизуватися довготривалою автономною роботою (1 година), та стильним дизайном. Крім того. головки електробритви повертаються на 360 градусів, що забезпечить максимальний комфорт під час гоління.

Ціна на електробритву теж приємно дивує – 974 гривні.

Бездротові навушники

Любите слухати музику та не уявляєте своє життя без неї? Тут знайдеться ґаджет і для вас. На сайті чимало пропозицій із бездротовими навушниками, які можуть задовільнити потреби будь-якого користувача.

Бренд Honor добре себе зарекомендував на ринку, тим більше на Aliexpress є офіційні дестрибютори вендора.

Бездротові навушники Honor FreeBuds можуть похизуватися захистом від води, зручною формою та стильним дизайном.

Ціна Honor FreeBuds – 1 772 гривні.

Відеокамера

Все життя мріяли знімати власні професійні відео чи навіть фільми? Тут знайдуться продукти і для вас.

Приміром, цифрова відеокамера ORDRO AC5, яка знімає ролики в роздільній здатності 4К. Вона може похизуватися 12-кратним оптичним зумом, підтримкою Wi-Fi, підтримкою карт пам’яті до 128 ГБ та компактними розмірами.

Читайте також: З’явилась якісна підробка на AirPods Pro: її не відрізняє навіть iPhone

Ціна відеокамери ORDRO AC5 більш ніж пристойна – 4 600 – 9 200 гривень.

Пральна машинка для взуття

Серед користувачів пральних машинок побутує думка, що взуття не бажано прати, адже це може негативно вплинути на техніку. І аби уникнути будь-яких небажаних поломок китайська компанія WarmHome випустила спеціальний пристрій для прання взуття.

Такий девайс не лише продовжить термін служби вашій звичайній пралці, але й ретельно та дбайливо очистить взуття від забруденнь.

Ціна такого пристрою – 2 770 – 3 258 гривень.

Очищувач повітря

А от подбати про чистоту повітря в домі допоможе інший девайс – очисник повітря Xiaomi Mi Air Purifier Filter. Ґаджет допоможе позбавитися від неприємних запахів та алергенів, які можуть з’явитися в повітрі.

Такий пристрій буде корисний не лише для людей, які мають схильність до алергій. Адже подбати про своє здоров’я ніколи не пізно. Тим більше, що в своєму помешканні ви проводите набільше часу.

Також Xiaomi Mi Air Purifier Filter може бути корисним і в офісних приміщеннях, адже чимало часу люди також проводять і на робочих місцях.

Ціна Xiaomi Mi Air Purifier Filter – від 570 гривень.

Електросамокат

Ще одна корисна річ у повсякденному використанні – електросамокат. Такий пристрій неабияк рятує у великих містах, де тисячі автомобілів. З електричним самокатом вам не доведеться стояти в кілометрових заторах чи тіснитися в задушливих маршрутках.

До того ж пристрій максимально eco-friendly. Тому ви дбатимете не лише про своє здоров'я, стан своєї нервої системи, але й про навколишнє довкілля.

Серед основних переваг самоката Xiaomi Mi Jia M365 Smart E компактні розміри, складна конструкція та довготривалий час автономної роботи.

Ціна Xiaomi Mi Jia M365 Smart E теж приємна – від 9 200 гривень.

Смарт-телевізор

Смарт-телевізори вже стали повсякденним явищем і їх можна зустріти мало не в кожному домі. Це дуже зручний пристрій, які дає змогу переглядати улюблені фільми та відео на великому екрані та в хорошій роздільній здатності.

Читайте також: Xiaomi випустила компактний елекроскутер: фото

На ринку існує чимало виробників "розумних" телевізорів в різних цінових сегментах. Приміром смарт-телевізор ENGLAON може похизуватися високою роздільною здатністю (1920х1080 точок), цікавим 43-дюймовим дисплеєм (новинка загнута по краях) та широким набором корисних функцій.

Обійдеться такий пристрій в скромні 7 432 гривні.

Смарт-браслет

Фітнес-трекери вже набули досить широкого поширення на українському ринку і таким пристроєм вже нікого не здивуєш. Однак у вас завжди є шанс здивувати своїх знайомих новою моделлю такого ґаджета.

Найпопулярніші на ринку браслети від компанії Xiaomi. Остання версія Mi Band 4 отримала чимало корисних функцій та оновлений дизайн. І якщо ви мріяли долучитися до спільноти активних користувачів таких натільних ґаджетів, або долучити когось зі своїх близьких, то саме час.

До слова, на Aliexpress Xiaomi Mi Band 4 можна придбати від 893 гривень.

Порохотяг

Напевно, саме слово прибирання викликає у більшості людей дуже неприємні відчуття. Господині чимало часу витрачають, аби в їх оселях була чистота та порядок. Однак ці страждання можна зменшити, за допомогою правильних девайсів.

Приміром, ручний порохотяг Xiaomi F8 допоможе навести лад у вашій оселі без зайвих зусиль. Smart додаток дозволяє відслідковувати потужність порохотяга, час очистки, а також нагадує про необхідність очистити чи замінити фільтр. Вбудований світодіодний датчик світла автоматично освітлює темні закутки, тому сміття та пилюка від вас точно не сховаються.

Читайте також: Китайці випустили 100-дюймовий телевізор: коштує понад чверть мільйона гривень

Вбудованого акумулятора пристрою вистачає на 55 хвилин автономної роботи, а складна конструкція забезпечить зручність зберігання порохотяга та зекономить вам місце.

Придбати такого помічника можна за 7 667 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно