Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількість працівників

За останніх півроку кількість працівників у 50 найбільших IT-компаній виросла з 58 тисяч до майже 63 тисяч. При цьому у таких компаніях-гігантів як EPAM і SoftServe, перетнули позначку 7000 фахівців.

Рейтинг найбільших компаній за кількістю працівників сформував портал dou.ua.

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На першому місці компанія EPAM — за перші 6 місяців 2019 року кількість її фахівців збільшився на рекордні 900 спеціалістів. Свій успіх компанія почснює роботою з освітніми закладами. EPAM співпрацює з 20 університетами, має 15 лабораторій та до 3000 випускників щороку, частина з яких починає співпрацю з EPAM.

На другому місці компанія SoftServe, яка збільшилась на 749 спеціалістів. Компанія теж має кілька університетських програм ІТ-спеціальностей та відкрила низку нових форматів роботи зі студентами.

Третю сходинку займає GlobalLogic. У компанії ріст пов’язують із розвитком існуючих проектів та запуском нових у таких сферах, як телекомунікації, автомобільна промисловість, медицина, медіа, комерція тощо.

Далі у рейтингу йде Luxoft. Щоправда, за останні 6 місяців компанія показала негативну динаміку – кількість спеціалістів в компанії зменшилася на 250 спеціалістів.

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П’ятірку лідерів замикає Ciklum. Щоправда, зростання не надто активне - 4 нові спеціалісти.

Далі у рейтингу компанія NIX. Компанія теж показала істотне зростання – понад 300 нових працівників за півроку. На 7 сходинці – Infopulse. В компанії з’явились +49 нових працівників. Intellias, яка продовжує активно зростати, на 8 позиції. За перші півроку 2019 вона збільшилась на 300 новачків.

DataArt – на 9 сходинці. В неї з’явилось 173 нових фахівці. І першу 10 замикає ZONE3000 – за півроку компанія зросла на 150 людей.

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