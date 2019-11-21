Цифра дня: скільки кешбеку отримали українці на розпродажі AliExpress

Ми вже не вперше пишемо про те, що українці активно долучались до масового розпродажу на AliExpress 11 листопада (День холостяка). Цього року покупці зі всього світу витратили рекордну суму – 38,4 мільярда доларів.

Як передає ain.ua, кешбек-сервіс від LetyShops оприлюднив свою статистику за 11 листопада цього року по Україні.

До теми: 10 продуктів, які українці найчастіше замовляють на AliExpress

Скільки кешбеку отримали українці?

Як свідчать дані LetyShops, за цю добу українці оформили понад 250 тисяч замовлень через сервіс. За це вони отримали кешбек на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Найбільший кешбек склав 967 гривень.

Цікаво, що найактивніше купували українці у проміжку з 13:30 до 13:45. У більшості офісних працівників це була обідня перерва. Саме у цей період українці оформили 6 465 покупок.

До речі, половина усіх покупок було виконано з мобільних пристроїв (49,5%).

Цікаві дані про покупки українців

Що таке AliExpress? Це один із найпопулярніших інтернет-магазинів роздрібної торгівлі в Китаї. Купувати на платформі мають змогу покупці зі всього світу. Вона входить до групи компаній Alibaba.



Майданчик працює за принципом eBay, тож продавцями на Aliexpress можуть бути як компанії, так і приватні особи. Цікаво, що AliExpress не дозволяє покупцям у Китаї купувати на платформі, не зважаючи на те що всі роздрібні торговці — китайці.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно