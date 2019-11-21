Цифра дня: скільки кешбеку отримали українці на розпродажі AliExpress

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Скільки кешбеку отримали українці на розпродажі AliExpress / rbc

Ми вже не вперше пишемо про те, що українці активно долучались до масового розпродажу на AliExpress 11 листопада (День холостяка). Цього року покупці зі всього світу витратили рекордну суму – 38,4 мільярда доларів.

Як передає ain.ua, кешбек-сервіс від LetyShops оприлюднив свою статистику за 11 листопада цього року по Україні.

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Скільки кешбеку отримали українці?

Як свідчать дані LetyShops, за цю добу українці оформили понад 250 тисяч замовлень через сервіс. За це вони отримали кешбек на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Найбільший кешбек склав 967 гривень.

Цікаво, що найактивніше купували українці у проміжку з 13:30 до 13:45. У більшості офісних працівників це була обідня перерва. Саме у цей період українці оформили 6 465 покупок.

До речі, половина усіх покупок було виконано з мобільних пристроїв (49,5%).

скільки кешбеку отримали українці на розпродажі AliExpress

Цікаві дані про покупки українців

Що таке AliExpress? Це один із найпопулярніших інтернет-магазинів роздрібної торгівлі в Китаї. Купувати на платформі мають змогу покупці зі всього світу. Вона входить до групи компаній Alibaba.

Майданчик працює за принципом eBay, тож продавцями на Aliexpress можуть бути як компанії, так і приватні особи. Цікаво, що AliExpress не дозволяє покупцям у Китаї купувати на платформі, не зважаючи на те що всі роздрібні торговці — китайці.

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Теги: Техно Новини Техно Китай IT-бізнес
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