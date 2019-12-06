Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю

З кожним роком Чорну п’ятницю в Україні "святкують" все активніше. Все більше магазинів продають товари зі знижками, а українці готові витратити на розпродажах все більше коштів. Так, цьогоріч в Україні зробили на 57% більше замовлень, ніж було у 2018 році.

Такі дані оприлюднив кешбек-сервіс LetyShops. Загалом у день розпродажів українці оформили 111 900 замовлень загальною вартістю 74,4 мільйонів гривень.

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Загалом аналітики зауважили, що українські покупці у цьому році придбали дорожчі речі. Середній чек склав 3 301 гривню, що на 544 гривні більше, ніж у минулому році.

Що купували українці

Найпопулярнішими товарами під час розпродажу були девайси та електроніка. Найпопулярнішими інтернет-магазинами стали AliExpress, Rozetka та eBay.

Чорна п’ятниця в Україні

Де найактивніші покупці

Найбільше покупок зробили кияни. Загалом мешканці столиці оформили 22,65% покупок від загальної кількості в Україні. Зі значним відривом йдуть харків’яни – вони зробили 6,5% від усіх замовлень по країні. А на третій позиції жителі Одеси – 5,15% від загальної частки замовлень.

Що таке Чорна п’ятниця? Це день масових розпродажів. Він відбувається щороку у першу п'ятницю після Дня подяки у США. Ще кілька років тому для України це було нетиповим святкуванням. Однак щороку ми помічаємо все більшу активність у нашій країні.



Щоправда, чимало магазинів вдаються до хитрощів під час розпродажу – за кілька днів до Чорної п’ятниці завищують ціну на продукт, а потім додають знижку, яка насправді ніяк не вливає на вартість товару.

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