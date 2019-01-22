Ціна та дата старту продажів Samsung Galaxy S10 з'явились в мережі

Напередодні анонсу лінійки смартфонів Samsung Galaxy S10 в мережі вже неодноразово з’являлися витоки, щодо майбутніх новинок: технічні характеристики, якісні рендери, "живі" фото та тести продуктивності процесора. Проте цього разу витік куди масштабніший. Інсайдери опублікували ймовірні ціни смартфонів Samsung Galaxy S10.

Про це повідомляє Phandroid.

Читайте також: Смартфон Samsung Galaxy S10 протестували на продуктивність

Італійські журналісти з посиланням на джерела, близькі до виробника, опублікували ексклюзивну інформацію про дату надходження в продаж і ціновий діапазон майбутніх флагманів південнокорейської компанії.

За інформацією інтернет-ресурсу TuttoAndroid, всі пристрої серії відноситимуться до топового бюджетного сегменту. Джерело запевняє, що наведені цифри будуть актуальні на день початку продажів, який для європейського регіону призначений на 8 березня 2019 року.



Рендери смартфонів Samsung Galaxy S10

Нижче вказані очікувані роздрібні ціни на кожну з моделей в залежності від конфігурації пам'яті:

Samsung Galaxy S10 Lite 6/128 ГБ – 908 доларів (близько 25 400 гривень) Samsung Galaxy S10 6/128 ГБ – 1 056 доларів (близько 29 500 гривень) Samsung Galaxy S10 8/512 ГБ – 1 340 доларів (близько 37 500 гривень) Samsung Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – 1 193 доларів (близько 33 400 гривень) Samsung Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – 1 477 доларів (близько 41 300 гривень) Samsung Galaxy S10 Plus 12 ГБ / 1 ТБ – 1 818 доларів (близько 50 800 гривень)

Також повідомляється, що ґаджети надійдуть у продаж в різних кольорах корпусу: Galaxy S10 Lite – в чорному, білому, жовтому і зеленому; Galaxy S10 – в чорному, білому і зеленому; Galaxy S10 Plus – в чорному, білому, зеленому і двох лімітованих версіях без керамічного корпусу.

Нагадаємо, презентація флагманів Samsung відбудеться 20 лютого під час спеціального заходу Unpacked. Корейський гігант анонсує новинки за тиждень до Mobile World Congress в Барселоні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно