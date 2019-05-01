Цукерберг показав новий дизайн Facebook: фото змін

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Цукерберг показав новий дизайн Facebook
Цукерберг показав новий дизайн Facebook / Фото з відкритих джерел

Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг показав зразки нового дизайну сайту і додатку, а також запуск Messenger для робочого столу на комп'ютері.

Про зміни глава компанії анонсував під час відкриття конференції для розробників F8. 

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У Twitter показали фото редизайну та повідомили, що введуть його в найближчі кілька місяців. На зразках помітно, що вгорі зникне синя "шапка" Facebook.

facebook
Нова версія мобільного додатку Facebook

Компанія приділила увагу групам (Groups), адже, за словами розробників, вони вважаються "найбільш значущою функцією соцмережі". Користувачі зможуть з легкістю знаходити групи, які відповідають їхнім інтересам. 

У правому верхньому куті буде відведене місце для вкладки з групами, а новини показуватимуться відповідно до особистих уподобань користувачів. 

фейсбук
Новий дизайн соцмережі

Messenger стане зручнішим та кращим, зокрема, зміниться дизайн та зменшиться об'єм додатку. Цукерберг планує запустити Messenger для робочого столу, який можна буде використовувати в операційних системах Windows і MacOs. 

фейсбук

Messenger змінить свій дизайн

Зміни готують і для Instagram. Там можна буде робити не лише пости з фото та відео, а просто текстові дописи.

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Теги: Техно Інтернет Соцмережі Facebook Марк Цукерберг Новини Техно
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