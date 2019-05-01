Цукерберг показав новий дизайн Facebook: фото змін

Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг показав зразки нового дизайну сайту і додатку, а також запуск Messenger для робочого столу на комп'ютері.

Про зміни глава компанії анонсував під час відкриття конференції для розробників F8.

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У Twitter показали фото редизайну та повідомили, що введуть його в найближчі кілька місяців. На зразках помітно, що вгорі зникне синя "шапка" Facebook.



Нова версія мобільного додатку Facebook

Компанія приділила увагу групам (Groups), адже, за словами розробників, вони вважаються "найбільш значущою функцією соцмережі". Користувачі зможуть з легкістю знаходити групи, які відповідають їхнім інтересам.

У правому верхньому куті буде відведене місце для вкладки з групами, а новини показуватимуться відповідно до особистих уподобань користувачів.



Новий дизайн соцмережі

Messenger стане зручнішим та кращим, зокрема, зміниться дизайн та зменшиться об'єм додатку. Цукерберг планує запустити Messenger для робочого столу, який можна буде використовувати в операційних системах Windows і MacOs.





Messenger змінить свій дизайн

Зміни готують і для Instagram. Там можна буде робити не лише пости з фото та відео, а просто текстові дописи.

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