Цукерберга хочуть звільнити з посади голови правління Facebook

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Getty Images

Акціонери Facebook незадоволені, що чинний голова правління Марк Цукерберг має більше прав голосу і фактично одноосібно контролює компанію. Тож хочуть позбавити його цих обов'язків.

Із заяви акціонерів на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США випливає, що звільнити Цукерберга від обов'язків голови правління можуть вже на найближчому зібранні, яке відбудеться 30 травня. 

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Крім того, акціонери пропонують розділити повноваження генерального директора і голови правління. І мають на меті посунути чинного голову ще з однієї посади. А саме призначити незалежного фахівця новим очільником ради директорів замість Цукерберга. 

Але, як зазначають, "дискримінацією акціонерів" обурені більше. Обґрунтовують це тим, що акції компанії обвалились на 40% через одноосібні рішення. І решта членів керівництва та правління не змогли захистити цінні папери саме через те, що у когось прав голосу більше.

Без рівних прав голосу акціонери не можуть залучити керівництво до відповідальності. Фейкові новини, втручання у вибори і загроза нашій демократії – акціонерам потрібно щось більше, ніж просто заперечення цього, спроби ухилитися і відстрочки з відповіддю,
– наголосили у заяві. 

Марк Цукерберг має лише 13% акцій компанії, проте у правлінні за ним закріплена частка в 51% голосів.

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Теги: Техно IT-бізнес Марк Цукерберг Новини Техно Facebook
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