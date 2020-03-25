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Творці браузера Firefox запустили "етичний" блокувальник реклами

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Ілюстративне фото / Firefox

"Війна" між творцями "адблоків" та рекламодавцями триває в мережі не один рік. Перші знаходять все нові методи позбавлення інтернет-сторінок від настирливих банерів, а другі, в свою чергу, нерідко обмежують функціональність сайтів при виявленні таких розширень. Розробники Mozilla запропонували компромісне рішення, покликане примирити користувачів браузерів з власниками ресурсів.

За заявою розробників, новий сервіс Better Web, створений за участю стартапу Scroll, дозволить переглядати популярні ресурси без відображення реклами, розповідає Techradar.

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Нове слово у блокуванні реклами

Творці Scroll стверджують, що результати роботи нової схеми перегляду веб-сторінок виявилися багатообіцяючими, і в майбутньому можуть принести видавцям більше грошей, ніж показ реклами.

За статистикою, деякі користувачі свідомо не встановлюють "антибанерні" розширення з метою підтримки улюблених сайтів – і таке рішення може стати альтернативою, яка влаштує обидві сторони.

Сервіс прибирає рекламу та банери зі сторінки

Ціна

Сервіс, як виявилося, не безкоштовний. Обійдеться таке задоволення в 2,49 доларів за місяць – частина доходів від підписки буде перерахована власникам, які беруть участь в проєкті сайтів. Бета-версія розширення вже доступна в США для користувачів, що зареєстрували обліковий запис Firefox.

У перспективі географія сервісу буде розширена і на інші регіони, а вартість підписки імовірно зросте до 4,99 доларів на місяць.

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Автор: Михайло Года
Теги: Firefox Новини Техно Техно Інтернет
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