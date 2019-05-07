Twitter розширив функціонал: що нового з’явилось у соцмережі

У популярній соціальній мережі Twitter з’явилось оновлення. Відтепер її користувачі можуть додавати в репости фотографії, анімації та відео.

"Сьогодні ми пропонуємо оновлення, яке ви чекали – будь ласка, барабанний дріб – ретвіти з GIF, фотографіями та відео!", – сказано на сторінці компанії.

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Раніше до ретвітів можна було прикріплювати тільки текстові повідомлення.

Як репостити "по-новому". Аби додати до ретвіту фото, відео чи GIF, вам потрібно натиснути кнопку "ретвітнути з коментарем".



Як репостити з GIF та відео

Таким чином соцмережа хоче збільшити мультимедійний контент.

Нова функція вже доступна для користувачів пристроїв на базі iOS та Android. Про оновлення декстопного Twitter поки не повідомляють.

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