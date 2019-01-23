У Gmail з’явились кілька нових функцій: як їх налаштувати

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У Gmail з’явились кілька нових функцій
У Gmail з’явились кілька нових функцій / applefansbulgaria.com

В електронній пошті Gmail з'явиться кілька нових функцій. Одна із найцікавіших – це можливість завантажувати листи. Крім того, у користувачів з’явиться кнопка для викреслювання, а також можливість скасувати та повторити повідомлення.

Ця інформація з’явилась у блозі Gmail.

Так, повідомлення можна буде завантажувати разом з вкладеними документами або зображеннями. Ці повідомлення можна буде додавати і пересилати в листах як вкладення.

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Як це зробити:

Користувач повинен зайти в меню роботи з листом (кнопка з трьома крапками) і вибрати опцію "Завантажити повідомлення".

У Gmail з’явились кілька нових функцій

Нова функція у Gmail

Ще одна нова функція – це можливість писати закресленим текстом. У панелі редагування тексту з’явились ще дві кнопки, які скасовують і повертають дію.

Наразі на ці оновлення не доступні для користувачів. Доступ має з’явитись до 25 січня.

У Gmail з’явились кілька нових функцій

Оновлення стане доступним до 25 січня

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Теги: Техно Google Інтернет
Джерело: Техно
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