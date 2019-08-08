У Google Maps стала доступна функція доповненої реальності

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Нова функція в Google Maps
Нова функція в Google Maps / unsplash.com

З 8 серпня у сервісі Google Maps стала доступна нова цікава функція – доповнена реальність. Раніше цю функцію могли використовувати лише власники Pixel та Local Guides.

Як передає Mashable, з 8 серпня бета-версія стала доступна для усіх користувачів пристроїв на iOS та Android. Єдина умова, щоб смартфон міг підтримувати функцію доповненої реальності.

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Деталі. Функція має назву Live View. Вона скеровує користувачів Google-карт стрілками та назвами вулиць в режимі реального часу. Наразі ця функція діє лише в тих місцях, де доступний перегляд вулиць.

Як запустити функцію. Користувач повинен просто увімкнути та навести камеру, вона визначить його місцезнаходження і стрілками вкаже шлях.

Крім того, в Live View доступні послуги з перевірки й порівняння вартості рейсів та рекомендації щодо готелів і ресторанів для бронювання поїздки.

Карта скеровує користувача стрілками

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Google
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