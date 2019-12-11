У Google розповіли, як пошуковик навчився "розуміти" запити користувачів

Використання Google – один з найпопулярніших способів пошуку інформації в інтернеті. Але за уявною простотою інтерфейсу найпопулярнішого сервісу ховається куди більш складний механізм, здатний розпізнати навіть найбільш нетиповий запит.

В офіційному блозі компанії віцепрезидент "Google Пошуку" розповів, як розробникам пошукового гіганта вдалося навчити систему розуміти "розмовну мову" користувачів.

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Топменеджер Google Панду Найак зазначив, що протягом 15 років роботи над "Google Пошуком" він постійно зустрічався з тим, що користувачі регулярно вводять все нові й нові запити, 15% яких були абсолютно незнайомі системі. За його словами, люди як і раніше користуються запитами, що складаються з набору ключових слів, думаючи, що системі так буде легше їх зрозуміти.

Машинне навчання

Істотно підняти якість розпізнавання запитів компанії дозволило залучення технологій машинного навчання. Google назвала цей період "найбільшим проривом за останні п'ять років і грандіозним успіхом за всю історію існування пошуковика". Для навчання програмісти використовували технологію попереднього навчання обробці тексту природною мовою BERT, що використовує нейронні мережі. Штучний інтелект навчився не лише обробляти окремі слова, а й розуміти контекст фрази цілком.

Тензорні процесори

У зв'язку зі зростанням складності пошукових запитів Google довелося використовувати спеціальні тензорні процесори – вони змогли забезпечити компанію необхідною обчислювальною потужністю для аналізу актуальної інформації. Їх використання і залучення нейронних мереж дозволило "Google Пошуку" краще розуміти довгі запити, а також запити з прийменниками.

У Google також розповіли, що пошукова система навчилася розпізнавати запити, приділяючи увагу деталям. Пріоритетним завданням пошукового сервісу залишається максимально точне розпізнавання запитів користувача, і компанія продовжує активно працювати в цьому напрямку.

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