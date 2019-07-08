У Huawei запевняють, що операційна система буде швидшою за iOS та Android

Топ-менеджер компанії Huawei Рен Чженфей розповів журналістам декілька подробиць про підготовку до дебюту операційній системі Hongmeng. Він запевнив, що їхня операційка буде значно краща за аналоги.

Як Чженфей розповів в інтерв'ю французькому журналу Le Point, в планах Huawei зробити свою операційну систему Hongmeng найшвидшою в світі. За задумом, вона має бути швидшою за iOS, Android та macOS. Про це передає Gizmochina.

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Окрім того, топ-менеджер Huawei зазначив, що кількість додатків для Hongmeng теж буде більшою, ніж Google Play.

Що ще відомо про Hongmeng? Раніше була інформація, що нову операційну систему компанія представить вже цієї осені, разом із смартфоном Huawei Mate 30. Також повідомлялось, що вона буде працювати на 60% швидше, ніж Android.

Також американські ЗМІ пишуть, що нову ОС вже тестують інші китайські виробники як Tencent, Xiaomi і Oppo. Тож втрати для Google можуть бути куди серйознішими.

Для чого це Huawei? Після того, як США запровадила санкції проти китайської компанії (хоча згодом більшість обмежень Трамп скасував), співпраця з Google зокрема в сегменті ОС Android, опинилась під загрозою.

Саме тому, Huawei почала активно працювати над створенням власної операційної системи.