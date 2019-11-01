У Huawei знайли вирішиння однієї зголовних проблем гнучких смартфонів

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Huawei Mate X
Huawei Mate X / TechRadar

Після деяких проблем із гнучким. смартфоном Samsung Galaxy Fold, компанія Huawei відклала реліз свого гнечкого пристрою Mate X. Китайський вендор розповів про особливості дисплея довгоочікуваного смартфона, яка забезпечать йому надійність та довготривалий термін експлуатації.

Дисплей Huawei Mate X схильний до ризику отримання подряпин і потертостей під час повсякденного використання, повідомляє Android Police.

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Як інженери вирішили проблему? Для вирішення цієї проблеми виробник обладнав дисплей шаром прозорого поліїміду, розробленого південнокорейською компанією Kolon Industries. Стверджується, що завдяки своїй жароміцності і удароміцності цей матеріал дозволить власникам смартфона не турбуватися про пошкодження екрану під час складання.

Схожим захистом володіє один з перших створених пристроїв Royole, а також оновлений Galaxy Fold від Samsung.

Дата старту продажів Huawei Mate X. Зауважимо, продажі смартфона Huawei Mate X намічені на 15 листопада.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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