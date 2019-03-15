У Китаї можна оплатити проїзд через систему розпізнавання облич

У китайському місті Шеньчжень розпочали тестувати систему оплати проїзду за допомогою технології розпізнавання обличчя. Відтак пасажирам не потрібно показувати квиток або QR-код на телефоні, достатньо просканувати своє обличчя на планшеті, що розміщений на турнікеті.

Читайте також: Робот-бог: цікава розробка японських вчених

Технологія оплати проїзду через розпізнавання облич працює завдяки мережі 5G. Наразі система працює у тестовому режимі, проте сама технологія не нова. Наприклад, в іншому китайському місті Ханчжоу ще з 2017 року можна оплатити своє замовлення в одному з китайських ресторанів швидкого харчування "KFC".

Ця технологія має назву "Smile to Pay", що означає посміхнись, щоб оплатити. Вона працює за принципом сканування обличчя покупця. Для цього використовується 3D-камера і спеціальний алгоритм для перевірки особистості. Під час оплати клієнт має вказати номер телефону, прив'язаний до додатка розробників "Alipay", та посміхнутися перед самим сканером. Весь процес не перевищуватиме декількох секунд.

Дивіться відео: як працює оплата за системою розпізнавання облич

До слова, у Шанхаї та Пекіні вже давно використовують штучний інтелект та розпізнавання облич, щоб регулювати дорожній рух та знаходити порушників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно