У Китаї можна оплатити проїзд через систему розпізнавання облич

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У Китаї можна оплатити проїзд через розпізнавання облич
У Китаї можна оплатити проїзд через розпізнавання облич / depositphotos.com

У китайському місті Шеньчжень розпочали тестувати систему оплати проїзду за допомогою технології розпізнавання обличчя. Відтак пасажирам не потрібно показувати квиток або QR-код на телефоні, достатньо просканувати своє обличчя на планшеті, що розміщений на турнікеті.

Після ідентифікації обличчя гроші будуть списуватися з прив'язаних рахунків. Про це повідомили  The South China Morning Post.

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Технологія оплати проїзду через розпізнавання облич працює завдяки мережі 5G. Наразі система працює у тестовому режимі, проте сама технологія не нова. Наприклад, в іншому китайському місті Ханчжоу ще з 2017 року можна оплатити своє замовлення в одному з китайських ресторанів швидкого харчування "KFC".

Ця технологія має назву "Smile to Pay", що означає посміхнись, щоб оплатити. Вона працює за принципом сканування обличчя покупця. Для цього використовується 3D-камера і спеціальний алгоритм для перевірки особистості. Під час оплати клієнт має вказати номер телефону, прив'язаний до додатка розробників "Alipay", та посміхнутися перед самим сканером. Весь процес не перевищуватиме декількох секунд. 

Дивіться відео: як працює оплата за системою розпізнавання облич
 

До слова, у Шанхаї та Пекіні вже давно використовують штучний інтелект та розпізнавання облич, щоб регулювати дорожній рух та знаходити порушників.

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Теги: Китай Техно Штучний інтелект Новини Техно 5G
Джерело: 24 Канал
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