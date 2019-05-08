У NASA змоделювали падіння астероїда на Землю: результат був невтішний

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У NASA змоделювали падіння астероїда
У NASA змоделювали падіння астероїда / esp.md

Вчені змоделювали падіння астероїда на Землю та відтворили ймовірний розвиток подій. Забігаючи наперед скажемо, що у прогнозах хепіенду не трапилось.

Як інформує видання Insider, фахівці використовували штучний астероїд шириною 140-260 метрів, який повинен був впасти у місті Денвер (штат Колорадо).

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Як би розгортались події. В імітації події застосували кораблі для збивання космічних тіл, які відхилили астероїд від курсу. При цьому від нього відколовся фрагмент розміром в 50-80 метрів.

Цікаво, що влада, згідно з імітацією, хотіла запустити ядерну бомбу для удару по уламку. Але виникли політичні розбіжності (як частенько трапляється у реальності) і від цього плану вирішили відмовитись.

У NASA змоделювали падіння астероїда на Землю

Падіння закінчилось би великою трагедією 

Трагедії не уникнути. Як розрахували у NASA, фрагмент астероїда таки увійшов би в атмосферу зі швидкістю 19 кілометрів на секунду.

Уламок би був такою собі вогненною кулею із зарядом енергії в 20 мегатонн. До прикладу, ядерні бомби, які вибухнули в Хіросімі і Нагасакі, разом створили 0,04 мегатонни енергії. Фрагмент мав би вдарити по Нью-Йорку. Внаслідок падіння могли загинути 1,3 мільйона осіб.

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Теги: Новини Техно Техно Астероїд NASA Космос
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