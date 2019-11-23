У новому MacBook Pro виявили загадковий датчик

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У MacBook Pro виявили загадковий датчик / xbt.com

Новий ноутбук від Apple – 16-дюймовий MacBook Pro – оснащений загадковим датчиком кута нахилу кришки. Фахівці розібрали пристрій та виявили, що шарнір MacBook Pro має магніт зі стрілкою, що вказує полярність.

Про це пише iFixit. Для чого потрібен цей таємничий датчик — у компанії не повідомили. Експерти мають теорію.

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Для чого датчик

Фахівці припускають, що це датчик кута нахилу кришки. Тобто, в теорії, він може відслідковувати точний кут нахилу кришки ноутбука. Також датчик може допомогти відстежувати історію налаштування дисплея. Тож Apple зможе діагностувати проблеми з підсвічуванням.

MacBook Pro

Так виглядає секретний датчик 

Окрім того, у сервісному документі зазначено, що дисплей комп'ютера і датчик кута нахилу кришки повинні бути відкалібровані після завершення того чи іншого ремонту. Отже, для Apple дуже важливо, щоб цей датчик працював коректно.

Що відомо про новий MacBook Pro

MacBook Pro з діагоналлю 16 дюймів компанія представила всередині листопада. Виробник наголосив, що екран отримав вищу роздільну здатність, тож має зацікавити графічних дизайнерів та фанатів ігор.

Також він отримав нову систему охолодження, а також нову клавіатуру, що працює за принципом «ножиці». Її розробили на заміну клавіатури-метелика, яка також піддавалась критиці.

Ціна стартує від 2 399 доларів (майже 60 тисяч гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple ноутбук
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