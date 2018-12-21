У "Південному" встановили найпотужніший комп'ютер України

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Найпотужніший комп'ютер України
Найпотужніший комп'ютер України / www.yuzhnoye.com

20 грудня у конструкторському бюро "Південне", що у місті Дніпро, ввели в експлуатацію новий обчислювальний центр з найпотужнішим суперкомп'ютером в Україні.

Про це розповіли на офіційному сайті КБ "Південного".

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Як повідомив прес-центр КБ "Південне", цю унікальну комп'ютерну систему спеціально розробили для вирішення інженерних і наукових завдань за допомогою методів обчислювальної фізики.

Особливість суперкомп'ютера полягає у тому, що він забезпечує вирішення великої кількості завдань за короткий час, підвищену точність результатів і можливість проведення повного комплексу розрахункових робіт у максимально короткі строки,
– зазначили у повідомленні.

Високопродуктивна система суперкомп'ютера складається із сотні серверів і близько чотирьох тисяч обчислювальних ядер, а загальна місткість оперативної пам'яті – понад 18 терабайтів, для швидкого зберігання даних доступне сховище на 200 терабайтів.

Пікова продуктивність суперкомп'ютера становить 300 терафлопс (300 трильйонів операцій на секунду), її порівнюють до потужності тисячі персональних комп'ютерів, які працюють одночасно.

На відкритті обчислюванного центру були присутні керівники підприємств: стратегічних партнерів КБ "Південне" і представники усіх учасників проекту – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS та інші.

Урочисте відкриття найпотужнішого обчислюваного центру
Урочисте відкриття найпотужнішого обчислюваного центру

Проект вдалося реалізувати завдяки міжнародним комерційним контрактам КБ "Південне", без залучення коштів держбюджету. Упровадження суперкомп’ютера – стратегічна інвестиція КБ "Південне" не тільки у свою виробничу базу, але й у зміцнення науково-технічного потенціалу України.

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Теги: Новини України Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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