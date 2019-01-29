У роботі Gmail трапився глобальний збій: з проблемою зіткнулись і українці

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Збій в роботі Gmail - чому Gmail не працює
У роботі Gmail трапився збій / unsplash.com/ Jay Wennington

Користувачі сервісу Gmail зіштовхнулись із проблемою – 29 січня пошта почала працювати зі збоями. Найпоширеніша проблема – користувачі не можуть увійти у свій обліковий запис.

Як свідчать портал Downdetector, проблеми з доступом виникли близько 13:00 за Києвом.

Так, 43% користувачів скаржаться, що не можуть зайти у свій обліковий запит, при спробі залогінитись викидає помилку "404". Також проблеми виникли із одержанням повідомлень і з доступом до сайту сервісу.

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Хто постраждав. Найбільше скарг надходить від користувачів із Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Нідерландів, Іспанії, Данії, Польщі, Норвегії, а також Аргентини, Чилі та Індії.

Як бачимо на карті, серйозні проблеми виникли і в українців – найбільше у нас постраждали користувачі із Києва.

У роботі Gmail трапився глобальний збій

Постраждали і українські користувачі

Проблеми відбуваються і в інших сервісах Google: календар, Google Drive тощо. При цьому прес-служба Google поки не прокоментувала ситуацію, тож в чому причина збою – поки невідомо.

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Теги: Техно Google Gmail IT-бізнес
Джерело: Техно
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