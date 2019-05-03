У Росії заблокували популярний музичний сервіс

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У Росії заблокували Last.fm.
У Росії заблокували Last.fm. / enter.co

У Росії заблоковали відомий музичний сервіс Last.fm. Про це повідомляють користувачі. Провайдери пояснюють, що доступ до сервісу обмежено на основі федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" від 2006 року.

Як пише російський РБК, доступ до Last.fmміг був обмежений через пісні Тимура Муцураєва "Рай под тенью сабель". Цю пісню суд визнав екстремістською у квітні 2015 року.

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Що кажуть у Last.fm. Служба підтримки Last.fm підтвердила, що отримала від російських користувачів повідомлення про блокування доступу до сервісу. Наразі вони "розбираются в ситуації".

Цей ресурс вже не вперше блокують в Росії. У 2015 році Роскомнадзор обмежив доступ до сайту через пісню "Убий мента".

Що таке Last.fm?Це музичний сервіс, який запустили у 2002 році. Він аналізує музику, яку слухає користувач і створює індивідуальні та загальні рекомендації. У березні 2019 року сайт відвідувало 39,5 мільйонів користувачів. Росія становить 8,9% його трафіку.

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Теги: Техно Інтернет
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